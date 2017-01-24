vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1118 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • Позиции ВСУ на Луганщине накрыли артобстрелами, а подступы к Мариуполю под снайперским огнем, ранен военный

Рубрика: Новости Донбасса
24-01-2017, 20:16
Просмотров: 1256
Комментариев: 0
[Видео]

Позиции ВСУ на Луганщине накрыли артобстрелами, а подступы к Мариуполю под снайперским огнем, ранен военный

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 24 января, на Донбассе насчитали 24 нарушения режима "тишины". В результате боевых действий ранен один военный. Обстрелы звучали на всех направлениях.

На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь в районе Водяного, Широкино, Лебединского, Новотроицкого, Гнутово, Красногоровки, Новогригорьевки. Военных в Широкино неоднократно обстреливали снайперы.

На Луганском направлении по позициям у Новозвановки и Троицкого били из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком - из 82-мм минометов обстреляли укрепления ВСУ вблизи Авдеевки, а из гранатометов и стрелкового оружия - у Луганского и Зайцево.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»