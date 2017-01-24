По информации пресс-центра АТО, сегодня, 24 января, на Донбассе насчитали 24 нарушения режима "тишины". В результате боевых действий ранен один военный. Обстрелы звучали на всех направлениях.
На Мариупольском - из гранатометов и стрелкового оружия велся огонь в районе Водяного, Широкино, Лебединского, Новотроицкого, Гнутово, Красногоровки, Новогригорьевки. Военных в Широкино неоднократно обстреливали снайперы.
На Луганском направлении по позициям у Новозвановки и Троицкого били из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
На Донецком - из 82-мм минометов обстреляли укрепления ВСУ вблизи Авдеевки, а из гранатометов и стрелкового оружия - у Луганского и Зайцево.
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Позиции ВСУ на Луганщине накрыли артобстрелами, а подступы к Мариуполю под снайперским огнем, ранен военный
По информации пресс-центра АТО, сегодня, 24 января, на Донбассе насчитали 24 нарушения режима "тишины". В результате боевых действий ранен один военный. Обстрелы звучали на всех направлениях.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»