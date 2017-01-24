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Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 20:40
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В Мариуполе переселенцам выдадут гумпомощь в виде продуктовых наборов

В Мариуполе состоится выдача благотворительной помощи переселенцам (взрослых и детских продуктовых наборов) от Гуманитарного штаба «Поможем».

Гумпомощь будут выдавать 2 и 3 февраля 2017 года по адресу ул. Куприна, 10а (рынок "Азовский"). Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, документ, подтверждающий категорию, и справку переселенца.

Выдача осуществляется в порядке живой очереди для тех переселенцев, которые не получали гуманитарную помощь от Фонда последние 42 дня (на контролируемой и неконтролируемой территории).


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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