В Мариуполе состоится выдача благотворительной помощи переселенцам (взрослых и детских продуктовых наборов) от Гуманитарного штаба «Поможем».
Гумпомощь будут выдавать 2 и 3 февраля 2017 года по адресу ул. Куприна, 10а (рынок "Азовский"). Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт, документ, подтверждающий категорию, и справку переселенца.
Выдача осуществляется в порядке живой очереди для тех переселенцев, которые не получали гуманитарную помощь от Фонда последние 42 дня (на контролируемой и неконтролируемой территории).
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Рубрика: Новости Мариуполя
24-01-2017, 20:40
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В Мариуполе переселенцам выдадут гумпомощь в виде продуктовых наборов
В Мариуполе состоится выдача благотворительной помощи переселенцам (взрослых и детских продуктовых наборов) от Гуманитарного штаба «Поможем».
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»