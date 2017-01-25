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Prizma


Рубрика: День в истории
25-01-2017, 08:03
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День студентов (Татьянин день)

На Украине традиция празднования Дня студентов 25 января также сохранилась со времен императрицы Елизаветы Петровны, когда по ее указу был учрежден Московский университет.

Наверное, не думал фаворит императрицы Шувалов, что с его легкой руки 25 января станет днем рождения высшей школы. Было это в 1755 году, когда он одобрил проект Московского университета, разработанный Ломоносовым, добился утверждения документа Сенатом и подал его на подпись Елизавете Петровне. Он старался приурочить открытие высшего учебного учреждения (первого в царской России) к именинам своей матушки Татьяны Петровны.

«Дарю тебе университет», - сказал он ей, когда императрица подписала Указ о его создании - «для подготовки ученых сынов государства». Потом это высказывание стало крылатым. А в 1835 году царь Николай I приказал объединить в один праздник именины университета и Татьянин день.

Так и шествует этот праздник по временам и странам. И сегодня студенты считают празднование этого дня своей священной обязанностью и подкрепляют ее различными концертами, выставками, шутками и прибаутками.

Все это обычно затягивается до утра, но больших скандалов не бывает - все понимают важность события. Кроме этого, в Татьянин день блюстители порядка помогают студентам добраться домой и вообще весьма благосклонно относятся к любому представителю студенчества.

 

Татьянин день, Бабий кут

Православная Церковь в этот день почитает святую мученицу Татиану Римскую – раннехристианскую мученицу, подвергшуюся пыткам за веру при императоре Александре в 3 веке.

Второе, более древнее, название праздника — Бабий кут. На Руси так назывался бабий угол — место у печи, где находились предметы домашней утвари, и где хозяйка проводила много времени. Это место также называлось солнышком. В честь этого на Татьянин день «большуха» (старшая хозяйка в семье) пекла каравай, символизирующий солнце. Она же доставала его из печи и, дав хлебу остыть, делила между членами семьи. Каждому должен был достаться хотя бы кусочек.

Кроме того, в этот день нужно было сходить на реку за водой и выбить пыль из половиков. В народе говорили: «Татьяна и каравай печет, и половики бьет, и хоровод ведет».

С ведением хозяйства связано еще одно поверье этого дня. Считалось, что девочка, родившаяся в Татьянин день, будет хорошей хозяйкой. Такую любой возьмет замуж, но свою судьбу хотят найти все. Поэтому на Бабий кут все девушки, мечтающие вступить в брак, делали метлу, которую старались оставить в доме желанного жениха — причем так, чтобы свекровь не нашла. Впрочем, опытные матери семейств об этом обычае знали и на порог пускали далеко не каждую девицу.

Для этого дня существовали и приметы на погоду. Если на Татьяну шел снег, считали, что лето будет дождливое, а вот теплая метель предвещала засуху и неурожай. Зато если небо было ясным, а на дворе стоял морозец — крестьяне ждали хорошего урожая.

 

Именины:

Галактион, Илья, Макар, Пахом, Петр, Савва, Татьяна




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Редакция «Мариупольских новостей»