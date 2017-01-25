Виту Заверуху выпустили под залог

Из СИЗО выпустили под залог обвиняемую в убийстве двух правоохранителей Виту Заверуху. Суд назначил немаленькую сумму – 1,6 миллиона гривен. Эти деньги за девушку внес бизнесмен Алексей Тамразов.

Напомним, 4 мая 2015 года неизвестные в масках в Киеве напали на автозаправочную станцию, ранили сотрудника и забрали из кассы около 800 гривен. Во время преследования они убили двух правоохранителей. Позже задержали четверых подозреваемых - Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. 19-летняя Вита Заверуха непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие. Все арестованные – активисты Евромайдана и добровольцы АТО.