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Рубрика: Новости Донбасса
25-01-2017, 09:01
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В зоне АТО в ход пошла тяжелая артиллерия, ранен военный

Как сообщает пресс-центр АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 55 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения.

На Луганском направлении Новозвановку и Троицкое обстреливали из 122-миллиметровой артиллерии и 120-миллиметровых минометов, а Богуславское – из минометов калибра 82 мм.

Кроме того, у Троицкого также били из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Невельское, Авдеевка, Луганское, Зайцево и Каменка. Здесь применили минометы, гранатометы и стрелковое оружие.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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