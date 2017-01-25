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Рубрика: Происшествия
25-01-2017, 09:13
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[Фото]

В центре Мариуполя произошло ДТП

Вчера, 24 января, вечером на пересечении проспекта Мира и улицы Казанцева, возле сгоревшего здания городского совета, произошло дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделили «ВАЗ 2110» и «Рено».

В результате никто не пострадал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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