В центре Мариуполя произошло ДТП

Вчера, 24 января, вечером на пересечении проспекта Мира и улицы Казанцева, возле сгоревшего здания городского совета, произошло дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделили «ВАЗ 2110» и «Рено».
В результате никто не пострадал.
Вчера, 24 января, вечером на пересечении проспекта Мира и улицы Казанцева, возле сгоревшего здания городского совета, произошло дорожно-транспортное происшествие: дорогу не поделили «ВАЗ 2110» и «Рено».
В результате никто не пострадал.
Водитель не выбрал безопасную скорость
По предварительной информации, в салоне машины были военные