В мариупольской больнице появился бесплатный Wi-Fi

В горбольнице №9 в Приморском районе Мариуполя отныне и врачи, и больные смогут получить бесплатный доступ к Интернету. Эту услугу на благотворительных условиях предоставляет один из местных интернет-провайдеров.

Теперь у пациентов будет бесплатный Wi-Fi прямо в палатах, а медики смогут на месте уточнить всю необходимую информацию, пишут «Донецкие новости».

«Медицинское учреждение – это то место, где больной ограничен и в передвижении, и в контактах, а имея доступ к Интернету, он может круглосуточно читать новости, общаться со своими родственниками (даже за границей). Это очень-очень положительный момент, он ускорит выздоровление, мы надеемся», – заявил главный врач мариупольской городской больницы №9 Александр Железняк.