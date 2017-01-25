vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1232 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
25-01-2017, 10:05
Просмотров: 377
Комментариев: 0

В Мариуполе проходит сессия городского совета (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Только что в ДК «Молодежный» в Мариуполе стартовала XV сессия городского совета.

Основной вопрос, который рассмотрят сегодня депутаты - «Программа экономического и социального развития Мариуполя на 2017 год».

Прямая трансляция сессии:


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»