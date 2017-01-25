В Мариуполе проходит сессия городского совета (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

Только что в ДК «Молодежный» в Мариуполе стартовала XV сессия городского совета.
Основной вопрос, который рассмотрят сегодня депутаты - «Программа экономического и социального развития Мариуполя на 2017 год».
Прямая трансляция сессии:
Только что в ДК «Молодежный» в Мариуполе стартовала XV сессия городского совета.
Основной вопрос, который рассмотрят сегодня депутаты - «Программа экономического и социального развития Мариуполя на 2017 год».
Прямая трансляция сессии:
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