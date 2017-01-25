В Донецке захватили офис компании Vega

В Донецке неизвестные захватили офис одной из крупнейших компаний фиксированной связи Vega. Как выяснилось, 23 января группа людей ворвалась в помещение, выгнала сотрудников с рабочих мест и опломбировала оборудование.

Известно об этом стало только вчера, 24 января. В пресс-службе компании рассказали, что она утратила техническую возможность управлять информацией и активами на подконтрольных ДНР территориях, передает replyua.net.

Руководство Vega уже обратилось в правоохранительные органы. Кто захватил офис – не сообщается, но, возможно, это еще один эпизод «национализации» в ДНР.