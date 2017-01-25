В Мариуполе за рулем маршрутки ездил водитель с поддельным удостоверением

С 23 января по 1 февраля в Донецкой области правоохранители проводят тщательные проверки общественного транспорта. За двое суток в Мариуполе составлено 42 административных материала. 2 из них – на должностных лиц за выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не отвечает установленным требованиям.

Также во время проверки документов у водителя маршрутки обнаружили поддельное удостоверение. Как удалось выяснить, категория «Д», которая дает право водить автобус, этому человеку не открывалась, сообщает пресс-служба областного главка полиции.