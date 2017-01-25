Ляшко приобрел под Киевом дом и земельные участки на 15 миллионов гривен

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, известный своими резкими высказываниями в адрес олигархов, похоже, и сам не бедствует. В этом месяце он приобрел под Киевом огромный дом и два земельных участка общей стоимостью в 15 миллионов гривен.

Соответствующие данные он внес в свою налоговую декларацию.

Сообщается, что нардеп приобрел жилой дом общей площадью почти 550 кв. м в Обуховском районе под Киевом стоимостью 11,188 млн гривен. Кроме того, Ляшко приобрел два земельных участка общей стоимостью 3,812 млн гривен и площадью почти 6000 кв. м.

Бывший владелец новой собственности Ляшко – Артем Савицкий, сын Валентина Савицкого, который при президенте Викторе Януковиче возглавлял Общественный совет при Минэкологии, а до этого руководил Центром государственного земельного кадастра.