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Рубрика: Новости Украины и мира
25-01-2017, 11:25
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Ляшко приобрел под Киевом дом и земельные участки на 15 миллионов гривен

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, известный своими резкими высказываниями в адрес олигархов, похоже, и сам не бедствует. В этом месяце он приобрел под Киевом огромный дом и два земельных участка общей стоимостью в 15 миллионов гривен.

Соответствующие данные он внес в свою налоговую декларацию.

Сообщается, что нардеп приобрел жилой дом общей площадью почти 550 кв. м в Обуховском районе под Киевом стоимостью 11,188 млн гривен. Кроме того, Ляшко приобрел два земельных участка общей стоимостью 3,812 млн гривен и площадью почти 6000 кв. м.

Бывший владелец новой собственности Ляшко – Артем Савицкий, сын Валентина Савицкого, который при президенте Викторе Януковиче возглавлял Общественный совет при Минэкологии, а до этого руководил Центром государственного земельного кадастра.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»