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Рубрика: Новости Мариуполя
25-01-2017, 11:40
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В Мариуполе в этом году может появиться социальное такси

В ходе сегодняшней сессии городского совета Мариуполя поднимался вопрос о социальном такси, которое уже действует во многих городах.

По словам мариупольчанки Елены Молодановой, в нашем городе сотни людей с ограниченными возможностями, которые не всегда могут выбраться из дома, чтобы добраться в государственные учреждения и решить свои вопросы. Для этого и нужны специальные автомобили, оборудованные для поездок инвалидов, с сотрудниками, которые помогут людям выбраться из квартиры и сесть в машину.

Первый заместитель городского головы Александр Голтвенко отметил, что этот вопрос уже решает профильный комитет. Специалисты уже устанавливают потребности людей и ищут модель автомобиля, которая будет им соответствовать. Возможно, уже в этом году социальное такси появится и в Мариуполе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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