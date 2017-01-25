Мэру Бойченко приятно, когда город «горит»

В ходе сегодняшней сессии городского совета депутат Анатолий Шередько предложил сэкономить городской бюджет, но весьма необычным образом – прекратить освещать улицы города с полуночи до 5:00, хотя бы одну сторону дороги. Таким образом, по подсчетам выступающего, «Горсвет» сэкономит миллионы гривен.

Однако мэр Мариуполя Вадим Бойченко в этом вопросе беспрекословен: ночью улицы города будут освещаться, и это, в первую очередь, вопрос безопасности. Руководство города долгое время добивалось того, чтобы ночью на улицах горел свет, и не намерено менять свою позицию ради экономии.

Бойченко признался, что ему приятно, когда ночью на улицах Мариуполя «светло» - тогда градоначальник чувствует себя в безопасности.