Мариупольский театр объявил конкурс

Мариупольский драматический театр в связи с ребрендингом объявил общегородской конкурс на лучший слоган.

Как рассказал главный режиссер театра Анатолий Левченко, слоган должен быть оригинальным, запоминающимся, кратким и отображать все грани работы театра. Кроме того, он должен сохранять смысл при переводе на русский, украинский и английский языки.

В конкурсе может принять участие каждый желающий. Свои предложения необходимо присылать на страницу Драмтеатра в Facebook. Автору лучшего слогана обещают подарок.