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Рубрика: Новости Мариуполя
25-01-2017, 12:44
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Мариупольский театр объявил конкурс

Мариупольский драматический театр в связи с ребрендингом объявил общегородской конкурс на лучший слоган.

Как рассказал главный режиссер театра Анатолий Левченко, слоган должен быть оригинальным, запоминающимся, кратким и отображать все грани работы театра. Кроме того, он должен сохранять смысл при переводе на русский, украинский и английский языки.

В конкурсе может принять участие каждый желающий. Свои предложения необходимо присылать на страницу Драмтеатра в Facebook. Автору лучшего слогана обещают подарок.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»