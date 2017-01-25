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Рубрика: Новости Мариуполя
25-01-2017, 13:14
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Вакантная должность начальника управления здравоохранения Мариуполя более не вакантна

В ходе сегодняшней сессии городского совета мэр Мариуполя Вадим Бойченко раскрыл небольшую «интригу» - кто возглавит управление здравоохранения Мариуполя вместо Ольги Голубченко, которая стала главврачом областной больницы. Правда, некая загадка все-таки осталась – городской голова представил собравшимся в зале единственного кандидата на эту должность, но так и не назвал его фамилию.

Итак, Сергей Александрович – опытный медик и руководитель, который жил в Мариуполе, но решил покинуть родной город и в последнее время жил в Тернополе. Учился заграницей, открыл в Тернополе собственную клинику, но по приглашению Вадима Бойченко решил вернуться в Мариуполь.

Сергей Александрович учился в Москве в эндоскопическом центре, заканчивал образование в Австрии. Изучал госпитальный менеджмент в США и Великобритании. Знает 5 языков.

В молодой команде мэра Мариуполя он увидел реальное желание к реформам, а основной проблемой здравоохранения города назвал кадровый «голод». Для решения этой проблемы новый руководитель намерен приглашать ведущих специалистов, в том числе из других стран.

Пока Сергей Александрович не назначен на должность начальника управления здравоохранения, но Вадим Бойченко пообещал уже завтра подписать соответствующее распоряжение, так как не видит других кандидатов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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