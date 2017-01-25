Вакантная должность начальника управления здравоохранения Мариуполя более не вакантна

В ходе сегодняшней сессии городского совета мэр Мариуполя Вадим Бойченко раскрыл небольшую «интригу» - кто возглавит управление здравоохранения Мариуполя вместо Ольги Голубченко, которая стала главврачом областной больницы. Правда, некая загадка все-таки осталась – городской голова представил собравшимся в зале единственного кандидата на эту должность, но так и не назвал его фамилию.

Итак, Сергей Александрович – опытный медик и руководитель, который жил в Мариуполе, но решил покинуть родной город и в последнее время жил в Тернополе. Учился заграницей, открыл в Тернополе собственную клинику, но по приглашению Вадима Бойченко решил вернуться в Мариуполь.

Сергей Александрович учился в Москве в эндоскопическом центре, заканчивал образование в Австрии. Изучал госпитальный менеджмент в США и Великобритании. Знает 5 языков.

В молодой команде мэра Мариуполя он увидел реальное желание к реформам, а основной проблемой здравоохранения города назвал кадровый «голод». Для решения этой проблемы новый руководитель намерен приглашать ведущих специалистов, в том числе из других стран.

Пока Сергей Александрович не назначен на должность начальника управления здравоохранения, но Вадим Бойченко пообещал уже завтра подписать соответствующее распоряжение, так как не видит других кандидатов.