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Рубрика: Новости Мариуполя
25-01-2017, 13:30
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Вопрос Виноградненского кладбища решен: незаконных захоронений больше не будет

В ходе сегодняшней сессии городского совета наконец был решен вопрос о передаче кладбища в поселке Виноградное «Комбинату коммунальных предприятий».

Напомним, ранее эти земли не были закреплены ни за одной из организаций, и все захоронения совершались здесь незаконно, без ведома местной власти.

Неожиданно за несколько дней до сессии городского совета поссовет попросил отложить этот вопрос и не рассматривать сегодня. Как выяснилось, жители Виноградного боялись, что на местном кладбище будут хоронить людей со всего Левобережья Мариуполя. Однако их успокоили: здесь будут совершать захоронения только жителей Виноградного и двух близлежащих населенных пунктов, а также родственников усопших.

В результате территория кладбища путем голосования депутатов перешла в собственность «Комбината коммунальных предприятий».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
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Редакция «Мариупольских новостей»