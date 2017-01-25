Вопрос Виноградненского кладбища решен: незаконных захоронений больше не будет

В ходе сегодняшней сессии городского совета наконец был решен вопрос о передаче кладбища в поселке Виноградное «Комбинату коммунальных предприятий».

Напомним, ранее эти земли не были закреплены ни за одной из организаций, и все захоронения совершались здесь незаконно, без ведома местной власти.

Неожиданно за несколько дней до сессии городского совета поссовет попросил отложить этот вопрос и не рассматривать сегодня. Как выяснилось, жители Виноградного боялись, что на местном кладбище будут хоронить людей со всего Левобережья Мариуполя. Однако их успокоили: здесь будут совершать захоронения только жителей Виноградного и двух близлежащих населенных пунктов, а также родственников усопших.

В результате территория кладбища путем голосования депутатов перешла в собственность «Комбината коммунальных предприятий».