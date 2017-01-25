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Рубрика: Новости Мариуполя
25-01-2017, 13:50
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В Днепре пропал военный из Мариуполя

22 января в Днепре пропал 22-летний Владислав Бараниченко – военнослужащий, который приехал в областной центр в отпуск из Мариуполя.

Владислав Бараниченко приехал в Днепр на автобусе, вышел из транспорта на перекрестке проспекта Поля и улицы Пушкина. Позвонив родным в последний раз в 14:00, парень пропал и до сих пор не выходит на связь.

Приметы: короткая стрижка, русые волосы, серо-зеленые глаза. Рост — 186 см, телосложение худощавое. Был одет в военную форму ВСУ с шевронами.

Родные и близкие будут благодарны за любую информацию о пропавшем парне. Все, кто знает любую информацию о пропавшем либо его местонахождение — звоните по номерам: (095) 300-72-34, (097) 487-97-58, 068-76-95-983.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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