В Днепре пропал военный из Мариуполя

22 января в Днепре пропал 22-летний Владислав Бараниченко – военнослужащий, который приехал в областной центр в отпуск из Мариуполя.

Владислав Бараниченко приехал в Днепр на автобусе, вышел из транспорта на перекрестке проспекта Поля и улицы Пушкина. Позвонив родным в последний раз в 14:00, парень пропал и до сих пор не выходит на связь.

Приметы: короткая стрижка, русые волосы, серо-зеленые глаза. Рост — 186 см, телосложение худощавое. Был одет в военную форму ВСУ с шевронами.

Родные и близкие будут благодарны за любую информацию о пропавшем парне. Все, кто знает любую информацию о пропавшем либо его местонахождение — звоните по номерам: (095) 300-72-34, (097) 487-97-58, 068-76-95-983.