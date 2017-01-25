АСРЗ уже не просит, а «кричит» о помощи

В ходе сегодняшней сессии городского совета Мариуполя вновь попросили о помощи представители Азовского судо-ремонтного завода. Как сообщалось ранее, предприятие переживает нелегкие времена: в отношении завода ведутся следственные действия, проходят обыски, допросы, изымаются документы. Как результат – СРЗ не может нормально функционировать, и уже в скором будущем весь коллектив (а это около тысячи человек) может остаться без работы.

Сегодня представитель предприятия Лидия Мугли зачитала депутатам обращение, которое вчера было отправлено премьер-министру Владимиру Гройсману, Генпрокурору Юрию Луценко и другим высокопоставленным чиновникам. Коллектив СРЗ попросил немедленного вмешательства в сложившуюся ситуацию, а сегодня Лидия Мугли заручилась поддержкой мэра Мариуполя и депутатов.

Вадим Бойченко подчеркнул, что власти поддерживают предприятие и делают все возможное для того, чтобы оно нормально функционировало.