Кому, сколько и на какие цели: в Мариуполе приняли Программу экономического и социального развития на 2017 год

В ходе сегодняшней сессии городского совета Мариуполя депутаты приняли Программу экономического и социального развития на 2017 год. Кто и сколько получит – рассказал директор департамента экономики и структурных реформ Юрий Кампов:

89 миллионов гривен - коммунальному предприятию «Мариупольавтодор»

86 миллионов гривен - на проекты коммунальных предприятий, которые подчиняются ДРЖКИ

64 миллиона гривен – на реализацию стратегических программ «Теплый сад» и «Теплая школа», а также ремонт спортзалов, крыш, систем водообеспечения и водоотведения в учебных учреждениях, приобретение литературы и реконструкцию опорной школы

49 миллионов гривен – здравоохранение

46 миллионов гривен – на развитие транспорта

«Сейчас мы на пути доформирования бюджета города. Поскольку имеются дополнительные источники наполнения бюджета. Так, мы еще раз будем ехать в область и защищать новые проекты. Те, что мы защищали в 2016, в этом году будут реализованы», - добавил городской голова Вадим Бойченко.