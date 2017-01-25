Обстановка на востоке Украины сложная: количество обстрелов увеличивается, активно применяется тяжелое вооружение

Луганское направление

Вчера боевые действия велись только в Попаснянском районе. Противник резко увеличил количество обстрелов и активно применяет тяжелое вооружение. Особенно тревожная обстановка сложилась между 1 и 2 часами, когда открыли огонь из пушек и минометов. Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Впоследствии боевые действия активизировались после 16 часов и продолжались до позднего вечера.

По всему фронту от российской границы до Золотого вчера было тихо.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 11 обстрелов, в том числе 4 – из тяжелого вооружения. По украинским позициям выпущено более 30 мин и несколько снарядов.

Донецкое направление

Самая сложная обстановка – в Авдеевской промзоне. С перерывами, около 4 часов, вели массированный огонь по нашим позициям. При этом было выпущено не менее 30 мин. Также минометный обстрел состоялся в Невельском. Огонь вели прямо из Донецка (пос. Шахты им. Абакумова).

Также по одному обстрелу произошло в Луганском, Зайцево, Новгородском, Каменке.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 8 обстрелов, в том числе 3 – из тяжелого вооружения. По позициям ВСУ выпущено 40 мин.