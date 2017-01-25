Минобороны: Мариупольское направление по-прежнему в эпицентре боев, но тяжелое вооружение вчера не применяли

Здесь, как и ранее, больше всего нарушают режим тишины. Однако тяжелое вооружение вчера не применялось. Почти 80% обстрелов приходится на участок фронта Павлополь-Широкино.

По-прежнему активно стреляют снайперы. Большинство обстрелов приходится на темное время суток.

Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Также нарушали режим тишины в Красногоровке, Марьинке, Новотроицком, Новогоригорьевке. Всего вчера на Мариупольском направлении произошло 36 обстрелов.