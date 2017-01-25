СМИ: Нацполицию Украины возглавит Вячеслав Аброськин

Хатия Деканоидзе уволилась с должности руководителя Нацполиции Украины еще в ноябре прошлого года, а в ведомстве до сих пор не могут найти нового начальнику. В конкурсе участвуют 64 человека, однако реальных претендента, как сообщают СМИ, всего два.

Так, источник «Обозревателя» заявляет о том, что это начальники полиции Донецкой и Одесской областей – Вячеслав Аброськин и Дмитрий Головин. Причем, вероятнее всего, должность получит первый претендент – этот вопрос уже практически решен.

«Могу сказать, что на 99,9% должность уже за Аброськиным. Но сейчас остро встал вопрос - кем его заменить в прифронтовом регионе. Кто справится? Там очень непросто», - отмечает источник.

Если Аброськин все же возглавит Нацполицию – ему предстоит работать в компании Геращенко, Шкиряка, Кивы и др.