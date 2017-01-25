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Рубрика: Новости Мариуполя
25-01-2017, 18:48
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В Мариуполе продолжат благоустройство Центрального района

В Мариуполе продолжается сотрудничество местных жителей, руководителей города и представителей общественного союза «Зеленый центр Метинвест». На очередном собрании общественники обсудили с председателями КСН планы на развитие Центрального района.

На встречу пришли председатели всех 16 КСН района. Планы у них большие: очистка парков и скверов, благоустройство детских площадок, обустройство новых мест отдыха. И все для того, чтобы главный район нашего города стал краше.

Координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера обещает, что общественники и дальше будут помогать мариупольцам. Реализуется конкурс «Чистый подъезд», а с 31 января стартует еще один проект - «Город нашими руками», который уже полюбился многим жильцам-активистам.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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