Украинцев перестанут «кошмарить» повышением пенсионного возраста…

В интервью «Українським Новинам» вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявил, что Международный валютный фонд больше не требует от правительства повышения пенсионного возраста. (Да ладно, а разве требовал? Ведь сам Розенко заявлял, что ничего подобного, и не только он говорил, но и другие… Значит, всё-таки требовали? Ну-ну. А нам и дальше нужно всему верить?)

Ну, это так – лирическое отступление. А то создаётся впечатление, что все в стране всё знают и говорят об этом, только правительство всегда в неведении… Ведь все украинские СМИ сообщали о том, что МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста для украинцев до 63 лет, вне зависимости от пола…

Вот как конкретно по этому поводу „открещивались“ в Министерстве финансов, а конкретно – заместитель министра финансов Оксана Маркарова, уверяя, что МВФ не настаивает на поднятии пенсионного возраста: «МВФ не требует поднятия пенсионного возраста в Украине. Есть требование сбалансировать Пенсионный фонд. Конечно, это можно сделать с помощью поднятия возраста, но это не единственный путь».

Итак, Павел Розенко заявил, что на переговорах по подготовке нового Меморандума о сотрудничестве по программе EFF с МВФ, вопрос о повышении в Украине пенсионного возраста больше не поднимается.

Вот его слова: «Вопрос о повышении пенсионного возраста с переговоров снят».

Переговоры по подготовке новой редакции Меморандума, который содержит и вопрос пенсионной реформы в том числе, как сказал вице-премьер-министр, ещё в процессе.

А тем временем в Украине вновь надеются на получение очередного финансового транша по программе расширенного финансирования от Международного валютного фонда в ближайшие недели в размере $1 миллиарда…

Вот возникает вопрос, причём поголовно у всех – есть ли какой-то предел заимствованиям, или это бесконечность и какая-то безнадёга?