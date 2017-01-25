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Рубрика: Новости Мариуполя
25-01-2017, 19:28
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[Фото]

В Мариуполе выкопали арсенал оружия, который пролежал в земле 2 года

В правоохранительные органы Мариуполя обратился местный житель, который сообщил о тайнике с оружием в Кальмиусском районе. Еще в 2014 году он вместе с товарищем нашел в арендованном доме схрон, но, побоявшись, что их примут за членов ДНР, мужчины закопали оружие в безлюдном месте, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Сейчас же мариуполец, будучи отцом, побоялся, что боеприпасы найдут дети, поэтому и обратился к стражам порядка.

Из земли выкопали обрез охотничьего ружья и свыше 280 патронов различного калибра. Кто владелец этого «клада» - предстоит выяснить правоохранителям.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»