В Донецкой области военный «КрАЗ» попал в тройное ДТП: один водитель погиб, второй – пострадал

Сегодня около 10 часов на 660 км автодороги «Киев – Харьков – Должанский» произошло тройное ДТП: военный «КрАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ауди» и «Ланосом».

Как сообщает пресс-служба областного главка полиции, в результате водитель «Ауди» от полученных травм умер в больница, водитель «Ланоса» получил легкие телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Продолжается следствие.