«Укрзализныця» перешла под контроль правительства

Кабинет министров окончательно решил передать «Укрзализныцю» в подчинение правительству. Об этом заявил в ходе сегодняшнего заседания премьер-министр Владимир Гройсман, пообещав при этом подписать соответствующее распоряжение.

«Правительство приняло решение, и я его подпишу... Я буду поддерживать развитие "Укрзализныци", буду поддерживать закупку новых вагонов, новых локомотивов, новых сервисов для пассажиров», - отметил премьер.

Напомним, ранее возник конфликт между министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном и главой «Укрзализныци» Войцехом Бальчуном. Омелян передал главе Кабмина документы о нарушениях в «Укрзализныце», а Бальчун заявил, что такая риторика Министерства инфраструктуры мешает реформам на украинской железной дороге.

Гройсман призвал обоих закончить распри и пообещал, что правительство будет помогать ведомству.