Военно-морским силам в Мариуполе подарили яхту

В ходе сегодняшней сессии городского совета депутаты поддержали решение о передаче яхты «Бойкий-1» из коммунальной собственности территориальной громады Мариуполя в пользование Министерства Обороны Украины, сообщает пресс-служба горсовета.

Правда, яхта находится в нерабочем состоянии, на ремонт нужна большая сумма, но военные готовы вернуть жизнь старому судну.

«Она поможет нам обеспечить безопасность на побережье всего Азовского моря. Спасибо вам за оказанную поддержку. Поприсутствовав на заседании, я понял, что город меняется. Могу с уверенностью сказать, что Мариуполь – это Украина», - подчеркнул заместитель командующего Военно-морских сил Украины по боевой подготовке, капитан первого ранга Алексей Неижпапа.