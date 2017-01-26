26 января 1993 года был подписан Закон № 2939-XII «О государственной контрольно-ревизионной службе в Украине». С тех пор 26 января в стране отмечается профессиональный праздник — День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

Контрольно-ревизионная служба вошла в систему органов государственной исполнительной власти Украины, а её функциями были определены: проведение ревизий и проверок финансовой деятельности, состояния сохранности денежных средств и материальных ценностей, достоверности учета и отчетности, а также ревизии и проверки полноты оприходования, правильности расходования и сохранности валютных средств в министерствах и других органах исполнительной власти, в государственных фондах, в бюджетных учреждениях, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые получают средства из бюджета и из государственных валютных фондов.

А «главной задачей государственной контрольно-ревизионной службы является осуществление государственного финансового контроля за использованием и сохранностью государственных финансовых ресурсов ... и за соблюдением законодательства на всех стадиях бюджетного процесса».

В декабре 2010 года, согласно Указу президента страны «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти», контрольно-ревизионная служба была реорганизована в Государственную финансовую инспекцию Украины, которую в 2015 году реорганизовали в Государственную аудиторскую службу.

В свой же профессиональный праздник сотрудники данной государственной службы не только получают поздравления от руководства и коллег на торжественных мероприятиях, но и подводят итоги своей работы.

Ермилов день

В народе этот день получил название в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских). Они жили в 3-4 веках.

В этот день по случаю холодов полагалось проводить день дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме.

Не секрет, что по поведению этого зверька можно предсказать погоду. Мы и сейчас знаем, что если кошка сворачивается клубочком и прячет мордочку — значит, нужно ждать морозов. Однако прогнозы наших предков были более разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот».

У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится зверушка, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть.

Впрочем, были и более прозаичные приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

Именины:

Афанасий, Максим, Петр, Яков