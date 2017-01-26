Торговая блокада Донбасса: ветераны АТО перекрыли железную дорогу на Луганщине

Вчера ветераны АТО начали третий этап анонсированной ранее торговой блокады неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Уже заблокирована железная дорога на Луганщине.

«Ветераны начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское – Золотое», - написал в социальных сетях нардеп Семен Семенченко.

Правда, блокпост уже пытались прорвать. «Грузовой состав, несмотря на все предупреждения, пытается таранить блокпост с ветеранами и народными депутатами Украины», - рассказал Семенченко.