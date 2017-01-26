В зоне АТО насчитали почти 50 обстрелов. 1 военный ранен, 2 – травмированы

По информации пресс-центра АТО, за минувшие сутки на востоке Украины насчитали 48 нарушений режима прекращения огня. В результате 1 военный получил ранения, 2 – травмированы.

На Луганском направлении Троицкое и Новозвановку обстреляли из минометов калибра 82 и 120 мм, Орехово, Желтое и Новозвановку – из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении на линии огня оказались населенные пункты Авдеевка, Зайцево, Троицкое, Луганское. При этом применили минометы, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.