Красногоровка под «Градами»: повреждены пятиэтажка и общежитие

Как сообщалось ранее, вчера, 25 января, Красногоровка попала под обстрел из установок «Град-П». больше всего пострадали две улицы – Чайковского и Нахимова, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Донецкой области.

В результате снарядами повреждены два здания: пятиэтажка и общежитие сельскохозяйственного техникума, в данный момент нежилое. В многоквартирном доме, где еще жили несколько семей, повреждены 40 окон и 5 балконов. В здании общежития - 8 окон.

Предварительно известно, что никто не пострадал, информация уточняется.