Нововведения от МВД: украинцев хотят обязать сдавать на водительские права каждые 5-15 лет

В МВД хотят внести изменения в закон «О дорожном движении» и обязать украинцев обновлять свои водительские права каждые 5-15 лет – в зависимости от категории. Для этого необходимо и медосмотр пройти, и заново сдать все экзамены.

«Сегодня национальное удостоверение водителя дает право на управление транспортным средством на протяжении 30 лет от даты его получения, - пояснила замглавы МВД Анастасия Деева. - Новыми нормами будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки знаний и навыков, а главное соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены».

Кроме того, в МВД хотят обновить внешний вид прав: оснастить документ специальным микрочипом, который защитит от подделок.