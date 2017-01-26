Из-за аварии в Черкасской области задерживается поезд «Львов-Мариуполь»

Сегодня, 26 января, около 4:30 на станции Каменка в Черкасской области с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" 10 зерновозов (семь пустых и три - груженых зерном) самовольно сдвинулись с места. В результате 7 вагонов сошли с рельсов, перекрыв главные пути.

По данным «Укрзализныци», на данный момент в результате аварии задерживаются 10 поездов: №110 Львов - Херсон, №120 Львов - Кривой Рог, №732 Киев - Запорожье, №776 Киев - Харьков, №70 Львов - Мариуполь, №11 Новоалексеевка - Киев, № 137 Одесса - Черкассы, № 73 Кривой Рог - Москва, №739 Кривой Рог - Киев и №733 Запорожье - Киев.

Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3:00. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов.