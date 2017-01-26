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Рубрика: Новости Мариуполя
26-01-2017, 11:03
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В Мариуполь доставили 15 новых автобусов: они соединят МКР «Восточный» с ТРЦ «ПортСити»

В Мариуполь уже доставили 15 новых автобусов марки «МАЗ» последней модели с низким полом, оснащенные системой кондиционирования салона пассажиров и водителей, сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал городской голова Вадим Бойченко, вскоре эти автобусы выйдут на маршруты 15а и 15б и соединят МКР «Восточный» с ТРЦ «ПортСити».

Автобусы будут забирать пассажиров и с Ленинградского массива, куда не могут доехать троллейбусы. Развивая это направление, город планирует вдоль этого маршрута установить современные европейские павильоны с графиком движения транспорта.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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