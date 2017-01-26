vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1611 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
26-01-2017, 11:40
Просмотров: 452
Комментариев: 0
[Фото]

Рыбный цех, склад или офис? В Волонтеровке рекордными темпами «растут» незаконные постройки

Жители Волонтеровки в Кальмиусском районе Мариуполя обратились со своими проблемами в СМИ, надеясь через огласку решить наболевшие за годы вопросы. И один из самых главных – это транспорт.

Ежедневно жители Волонтеровки вынуждены по 20-30 минут мерзнуть на остановках, так как маршрутка сюда курсирует всего одна. Автобусы 108-го маршрута ходят здесь не так часто, как хотелось бы, да и укрыться от ветра и снега или дождя в ожидании транспорта некуда: остановочные павильоны с лавками и крышей здесь – большая редкость.

Но больше всего жителей Волонтеровки волнует вопрос стройки, которая разворачивается в разных районах. В последнее время неизвестные строят здесь загадочные здания, причем немаленькие, для каких целей – неизвестно. Среди местных уже ходят легенды о том, что же будет в новостроях, каждый озвучивает свою версию: офисы, хлебозавод, магазин, склад и даже рыбный цех. 

Как удалось выяснить журналистам, строительство ведется незаконно. «По результатам рассмотрения сообщаем, что по улице Волонтеровская, 38 проводятся работы по строительству нежилого помещения неопределенного назначения. В настоящее время в управление государственного архитектурно-строительного контроля Мариупольского городского совета не поступало обращений от собственника имущества, расположенного по вышеуказанному адресу, о регистрации разрешительных документов, которые дают право на выполнение строительных работ», - рассказали в ведомстве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Вопрос Виноградненского кладбища решен: незаконных захоронений больше не будет

Кладбище все-таки передали «Комбинату коммунальных предприятий»


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»