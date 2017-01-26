В Мариуполе все-таки отремонтируют сгоревшее здание горсовета

В Мариуполе решили восстановить сгоревшее здание городского совета, причем работы планируют начать в этом году. Об этом журналистам рассказал городской голова Вадим Бойченко.

По его словам, объявлен тендер на выполнение внешних и внутренних работ, общий объем инвестиций – 34 миллиона гривен. Кроме того, руководство города заручилось поддержкой бизнесменов, которые готовы помочь финансово.

Также Бойченко добавил, что обустроят и площадь возле административного здания, здесь наконец заработает фонтан. Греческие меценаты обещают дать 18 миллионов гривен.

Общая стоимость восстановления здания, а также благоустройства территории – 120 миллионов гривен.