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Рубрика: Новости Мариуполя
26-01-2017, 13:25
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В Мариуполе все-таки отремонтируют сгоревшее здание горсовета

В Мариуполе решили восстановить сгоревшее здание городского совета, причем работы планируют начать в этом году. Об этом журналистам рассказал городской голова Вадим Бойченко.

По его словам, объявлен тендер на выполнение внешних и внутренних работ, общий объем инвестиций – 34 миллиона гривен. Кроме того, руководство города заручилось поддержкой бизнесменов, которые готовы помочь финансово.

Также Бойченко добавил, что обустроят и площадь возле административного здания, здесь наконец заработает фонтан. Греческие меценаты обещают дать 18 миллионов гривен.

Общая стоимость восстановления здания, а также благоустройства территории – 120 миллионов гривен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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