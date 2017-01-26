Увеличиваются тарифы на железнодорожные перевозки

На сайте Министерства инфраструктуры размещён текст проекта приказа «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении». Данным документом предложено поднятие тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки во всех категориях вагонов и поездов, исключая вагоны первого класса поездов «Интерсити+», в два этапа по 10% в каждом – с 1 апреля и 1 октября.

При этом в пояснительной записке разъяснено принятие такого решения желанием приведения действующих тарифов на пассажироперевозки железнодорожным транспортом в соответствие с главными прогнозными макропоказателями экономического и социального развития 2017 года, которые были утверждены Кабинетом министров Украины.

Далее, в качестве аргументов в поддержку указанного приказа, приводится возможность частичного снижения перекрёстного субсидирования пассажирских перевозок за счёт грузоперевозок, а также некоторая компенсация затрат на содержание парка пассажирских вагонов.

В пояснительной записке говорится: «А в условиях прогноза на 2017 год без индексации тарифов для приведения пассажирских перевозок к уровню безубыточности (нулевой рентабельности) тарифы на перевозки необходимо было бы повысить в три раза».

Как поясняет старший аналитик ИК Арт Капитал Алексей Андрейченко, на пассажирских перевозках ежегодно «Укрзализныця» несёт миллиардные убытки, ведь тарифы на пассажироперевозки ввиду социальной необходимости нельзя установить на экономически обоснованном уровне.

А глава аналитического отдела ИК Eavex Capital Дмитрий Чурин добавил, что Мининфраструктуры таким образом намерено вывести пассажирские перевозки как минимум на безубыточный уровень.

Руководитель экспертного направления ЦТС-Консалтинг Андрей Шкляр говорит о том, что пассажирские перевозки ввиду своей специфики являются совсем не коммерческими, а скорее – социальными. Именно поэтому здесь применим подход „берём, сколько пассажиры могут заплатить“ вместо реальной стоимости: «Тем более, что себестоимость перевозок по направлениям все ещё никто не понимает».

Алексей Андрейченко добавляет: «То, что компания теряет на пассажирских перевозках, ей необходимо компенсировать за счёт грузовых перевозок, что делает экономическую модель бизнеса в целом непрозрачной, особенно с учётом отсутствия рыночных механизмов в регулировании пассажирских тарифов».