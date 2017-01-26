ЛНР: гражданский автомобиль на Луганщине попал под обстрел, водитель сгорел заживо, еще 3 человека ранены

По информации представителей ЛНР, вчера, 25 января, днем село Долгое под Славяносербском в Луганской области попало под обстрел.

Один из снарядов ПТУР попал в автомобиль местного жителя, произошел пожар. Владелец транспорта сгорел заживо в салоне машины.

Кроме того, ранения получили еще 3 человека.

В ЛНР обвиняют в обстрелах украинских военнослужащих, однако в ВСУ отрицают свою причастность. «Боевиками было заявлено, что украинские военные из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) совершили попадание в гражданский автомобиль. Эта информация была проверена, нашими военными ПТРК не применялись», - отметили в ведомстве.