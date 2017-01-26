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  • ЛНР: гражданский автомобиль на Луганщине попал под обстрел, водитель сгорел заживо, еще 3 человека ранены

Рубрика: Новости Донбасса
26-01-2017, 14:02
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[Фото]

ЛНР: гражданский автомобиль на Луганщине попал под обстрел, водитель сгорел заживо, еще 3 человека ранены

По информации представителей ЛНР, вчера, 25 января, днем село Долгое под Славяносербском в Луганской области попало под обстрел.

Один из снарядов ПТУР попал в автомобиль местного жителя, произошел пожар. Владелец транспорта сгорел заживо в салоне машины.

Кроме того, ранения получили еще 3 человека.

В ЛНР обвиняют в обстрелах украинских военнослужащих, однако в ВСУ отрицают свою причастность. «Боевиками было заявлено, что украинские военные из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) совершили попадание в гражданский автомобиль. Эта информация была проверена, нашими военными ПТРК не применялись», - отметили в ведомстве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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