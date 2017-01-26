Официально: Вячеслав Аброськин – один из кандидатов на должность главы Нацполиции Украины

На пресс-конференции в МВД назвали имена 10 кандидатов на должность главы Нацполиции Украины вместо Хатии Деканоидзе. И первый в этом списке – начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«Будут принимать участие в следующем этапе конкурса, интервью, - Аброськин Вячеслав, Антоненко Леонид, Берладин Александр, Бушуев Константин, Вишневский Андрей, Гиренко Вадим, Головин Дмитрий, Князев Сергей, Людкевич Станислав, Шевчук Алексей», - рассказал член консультативной комиссии Евгений Захаров.

Всего на конкурс было подано 70 заявок, однако некоторые кандидаты не подошли по критериям отбора. Это наличие полного высшего юридического образования, наличие стажа работы в области права не менее 7 лет, наличие стажа на руководящих должностях не менее 5 лет.

Напомним, в СМИ заявляют о том, что с вероятностью в 99,9% ведомство возглавит Вячеслав Аброськин.