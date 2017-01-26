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Рубрика: Новости Мариуполя
26-01-2017, 15:21
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В Мариуполе вандалы сожгли еще несколько евроконтейнеров для мусора

Сотрудники «Коммунальника» сообщают о том, что в Мариуполе неизвестные сожгли еще несколько новых евроконтейнеров для мусора, каждый из которых стоит более 6 тысяч гривен.

Как передает пресс-служба горсовета, 24 января поврежденные баки нашли возле дома №88 по улице Филиппа Орлика. Заявление о поджоге контейнеров направлено в Центральный райотдел. Подобный инцидент произошел также вчера утром по адресу ул. Михаила Грушевского, 15.

В результате нанесенного ущерба предприятие понесло потери на 25140 гривен.

«Уважаемые мариупольцы, все мы хотим, чтобы наш город был благоустроенным, чистым и красивым. «Коммунальник» закупил и установил пластиковые евроконтейнеры, которые придают современный и ухоженный вид нашим дворам. И если мы хотим жить по-европейски, совершение подобных актов вандализма недопустимо», - призвали в «Коммунальнике».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»