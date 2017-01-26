На Донбассе режим тишины нарушают на всех направлениях, обстрелы не стихают ни днем, ни ночью

Луганское направление

Основные боевые действия вчера велись в Попаснянском районе. В течение дня активно открывали огонь из легкого вооружения в сторону защитников Новозвановки, а поздно вечером применили минометы в этом районе. Также в Троицком произошли два минометных обстрела. Первый из них состоялся в полдень и продолжался менее часа. Второй раз открыли огонь из минометов уже после захода солнца и в течение трех часов выпустили более 50 минометных мин.

По фактам, о которых рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, в Орехово, что на Бахмутской трассе, в обед провели кратковременную вооруженную провокацию. Также дважды открывали огонь из стрелкового оружия близ села Желтое Славяносербского района.

Всего за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 14 обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.

Донецкое направление

Противник был активным во всех ключевых районах противостояния, за исключением Донецкого аэропорта. Тяжелая обстановка сохраняется в Авдеевке. Там первый обстрел позиций начался с восходом солнца и длился чуть больше часа. Тяжелого вооружения при этом не применяли. Повторно режим тишины в этих рубежах нарушили уже после обеда и прекратили обстрелы только через 3 часа. Тогда на уровне со стрелковым оружием применили минометы.

На Светлодарской дуге нарушили режим тишины дважды – утром и перед закатом солнца. В обоих случаях – без использования тяжелого вооружения.

На северной окраине Горловки – в Зайцево – произошло три обстрела позиций – рано утром, после обеда и поздно вечером. Во время последнего выпустили 5 минометных мин.

Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 7 обстрелов.