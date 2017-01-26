Мариуполь вернул в Крым 80 картин Куинджи

В Художественном музее Симферополя будут выставлены картины известного художника Архипа Куинджи, которые привезли из Мариуполя. Всего в Крым вернули 80 полотен, пишет newc.info.

«В 2014 году при участии главы Крыма Сергея Аксёнова из Мариуполя в Крым были возвращены 80 уникальных полотен художника Архипа Куинджи. Минкультуре также удалось добиться возвращения ещё шести полотен с украинских государственных дач. Мы добивались возвращения этих полотен больше 30 лет. Сейчас они находятся в Воронцовском и Ливадийском дворцах», – рассказала министр культуры Крыма Арина Новосельская.