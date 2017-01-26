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Рубрика: Новости Мариуполя
26-01-2017, 16:33
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Минобороны: на Мариупольском направлении впервые в новом году применили реактивную артиллерию

Впервые в новом году применили реактивную артиллерию на этом направлении. Трижды выстрелили из переносных реактивных установок «Град-П» (Партизан) во время очередного обстрела наших позиций вблизи Красногоровки. Именно на участке фронта Красногоровка – Марьинка вчера было горячее всего. Обстрелы продолжались здесь в течение всех суток: утром были активными снайперы, после обеда в ход пошли пулеметы и ручные гранатометы. Поздно вечером полностью перешли на тяжелое вооружение – с 10 вечера до полуночи выпустили 15 артиллерийских снарядов и более 110 минометных мин.

По соседству с эпицентром боевых действий на КПВВ «Марьинка» пропускные операции были приостановлены в моменты атак.

Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Две вооруженные провокации произошли в Новотроицком. Одна из которых – с использованием снайперского оружия.

Остальные обстрелы в прошедшие сутки произошли на участке фронта от Павлополя до Широкино. Эпизодически использовали тяжелое вооружение. Так, артиллерийско-минометный обстрел состоялся в Гнутово. Также открывали огонь из минометов в Водяном.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 27 обстрелов, в том числе 7 – из тяжелого вооружения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»