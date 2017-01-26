Умер известный мариупольский журналист, член НСЖУ Анатолий Балджи

Вчера, 25 января, после продолжительной болезни на 76 году жизни умер журналист «Приазовского рабочего», редактор газеты «Мариупольская

неделя», член Национального Союза журналистов Украины, писатель, Почетный гражданин поселка Сартана Анатолий Яковлевич Балджи. Он 46 лет проработал журналистом, пользовался большим авторитетом как

среди коллег, так и среди многочисленных читателей.

Начинал свою творческую работу Анатолий Балджи корреспондентом заводской газеты «Ждановский машиностроитель» в 1961 году. На пути в четыре с половиной десятилетия он добился многого – стал заместителем редактора многотиражки. Коллеги «Приазовского рабочего» помнят, как он впервые пришел в редакцию городской газеты в 1982-м, возглавил отдел писем. А с 1990 года работал редактором газеты «Мариупольская неделя».

Кроме того, Анатолий Яковлевич был редактором газеты «Эллины Украины», лауреатом конкурса «Пресса Донбасса 2001 года», победителем самого престижного городского конкурса «Мариуполец года-2001». В 2002 году его избрали заместителем председателя Союза журналистов греков Европы, работающих за рубежом. В том же году в Мариинском Дворце Президент Украины Леонид Кучма вручил Анатолию Яковлевичу Почетную грамоту за значительный вклад в развитие журналистики. Анатолий Балджи – автор нескольких книг, написание которых было кропотливым трудом, «Эллины Приазовья: вчера, сегодня, завтра», «Горький абрикос», «Недопетая песня Тамары Кацы», «Разговор по душам».

Редакция городского сайта «Мариупольские новости» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Балджи.