vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1528 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
26-01-2017, 18:42
Просмотров: 319
Комментариев: 0
[Фото]

Телеведущий Константин Стогний судится с Антоном Геращенко

Завтра, 27 января, состоится первое судебное заседание по иску тележурналиста, ведущего программы «Чрезвычайные новости» Константина Стогния в отношении нардепа Антона Геращенко.

Стогний недоволен тем, что в эфире программы «Шустер. Live» 9 декабря прошлого года Геращенко заявил, что телеведущий был пресс-секретарем экс-министра внутренних дел Захарченко. Однако, согласно документам, Стогний уволился из правоохранительных органов еще до событий на Майдане, а также назначения Захарченко.

Константин Стогний считает, что это связано с расследованием журналистов «Чрезвычайных новостей» стрельбы в Княжичах.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Мариупольцы пели песни Высоцкого и объяснялись ему в любви

Поклонники творчества отметили 79-летие со дня рождения Владимира Высоцкого


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»