Телеведущий Константин Стогний судится с Антоном Геращенко

Завтра, 27 января, состоится первое судебное заседание по иску тележурналиста, ведущего программы «Чрезвычайные новости» Константина Стогния в отношении нардепа Антона Геращенко.

Стогний недоволен тем, что в эфире программы «Шустер. Live» 9 декабря прошлого года Геращенко заявил, что телеведущий был пресс-секретарем экс-министра внутренних дел Захарченко. Однако, согласно документам, Стогний уволился из правоохранительных органов еще до событий на Майдане, а также назначения Захарченко.

Константин Стогний считает, что это связано с расследованием журналистов «Чрезвычайных новостей» стрельбы в Княжичах.