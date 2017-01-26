Борьба с кабельными ворами: «Укртелеком» закупил контроллеры для охраны своих линий в Мариуполе

В Мариуполе под председательством заместителя городского головы Ярослава Хотнянского прошла встреча с правоохранительными органами, представителями «Укртелекома» и депутатами городского совета. Собравшиеся обсуждали, как эффективнее бороться с ворами кабельной продукции, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году зафиксировано 800 случаев хищения кабеля, а в январе текущего года – 58. Сейчас телефонная связь не работает у 8 тысяч абонентов. Из-за подобных случаев жители остаются без связи, не могут общаться с родными и близкими и вызвать экстренные службы.

Чтобы уменьшить количество преступлений, «Укртелеком» закупил 6 специальных контроллеров, которые призваны обеспечить охрану 480 линий. Кроме того, подвалы жилых домов ставят под сигнализацию и идет плодотворное сотрудничество с полицией. По мнению предприятия, основная проблема заключается в работе пунктов приема цветного и черного металла, куда и сбывают украденные кабеля.

«Со всеми собственниками пунктов приема черного и цветного металла постоянно проводится работа. Их просят не принимать или сообщать по факту о приеме продукции, которая носит признаки хищения», – подчеркнул Ярослав Хотнянский.