vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1467 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
26-01-2017, 19:59
Просмотров: 351
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе бездомных накормили кашей с салом и напоили горячим чаем

Сегодня, 26 января, возле железнодорожного вокзала в Мариуполе общественники вместе с военнослужащими провели благотворительную акцию для бездомных: людей без определенного места жительства накормили кашей с салом и напоили горячим чаем с печеньем.

Это место выбрали не случайно: зачастую бездомные ищут укрытие от мороза в здании вокзала. Но накормили также и постояльцев Центра для бездомных, которые специально пришли сюда, чтобы поесть горячего, сообщает пресс-служба горсовета.

«Надеюсь, общими усилиями мы сможем проводить такие благотворительные акции чаще. Давайте станем чуточку добрее, ведь это не сложно. Есть люди, которые нуждаются в нашей помощи», ? сказала организатор акции депутат Лилия Тихонова. ?


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Умер известный мариупольский журналист, член НСЖУ Анатолий Балджи

Городской сайт «Мариупольские новости» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Яковлевича


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»