В Мариуполе бездомных накормили кашей с салом и напоили горячим чаем

Сегодня, 26 января, возле железнодорожного вокзала в Мариуполе общественники вместе с военнослужащими провели благотворительную акцию для бездомных: людей без определенного места жительства накормили кашей с салом и напоили горячим чаем с печеньем.

Это место выбрали не случайно: зачастую бездомные ищут укрытие от мороза в здании вокзала. Но накормили также и постояльцев Центра для бездомных, которые специально пришли сюда, чтобы поесть горячего, сообщает пресс-служба горсовета.

«Надеюсь, общими усилиями мы сможем проводить такие благотворительные акции чаще. Давайте станем чуточку добрее, ведь это не сложно. Есть люди, которые нуждаются в нашей помощи», ? сказала организатор акции депутат Лилия Тихонова. ?