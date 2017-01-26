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Рубрика: Новости Донбасса
26-01-2017, 20:07
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В зоне АТО вновь применили «Грады», погиб военный

Как сообщает пресс-центр АТО, сегодня, 26 января, на Донбассе зафиксировано 31 нарушение режима прекращения огня. В результате боевых действий погиб военнослужащий.

На Луганском направлении по Новозвановке ударили из установок БМ-21 «Град», выпустив по позициям ВСУ 20 снарядов. Также у Водяного и Попасной применили 82-миллиметровые минометы.

На Мариупольском направлении обстреливали Лебединское, Красногоровку, Талаковку, Широкино, Водяное, Новогригорьевку, Павлополь и Новотроицкое. В ход пошли минометы, гранатометы, танки, стрелковое оружие, также работал снайпер.

На Донецком направлении из минометов и гранатометов разных систем стреляли у Авдеевки и Новозвановки.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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