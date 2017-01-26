В Донецкой области открыли еще два центра безопасности граждан

В Донецкой области, на территории Черкасской и Шаховской объединенных территориальных общин, открыли два центра безопасности граждан. Таким образом, сейчас в Украине действуют 3 подобных центра, и все они – в нашем регионе (первый был открыт в Лимане).

В открытии приняли участие заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева, заместитель главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Руслан Белошицкий, глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В центрах будут нести службу представители трех экстренных служб - правоохранители, спасатели и работники медицинской службы.

На базе центров будут созданы команды добровольцев-пожарных, которые вместе с профессиональными пожарными будут выезжать на вызовы. Сегодня первым добровольцам торжественно вручили кепки и футболки с логотипом «Доброволец-пожарник».